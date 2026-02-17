Wer tauscht diesmal in Kapstadt die größten Hits? Die nächste Staffel von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» steht bevor. Ein Medienbericht bringt bereits drei prominente Namen ins Spiel.
Köln - Das Musikformat "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" geht bald in die 13. Staffel. Welche Musikerinnen und Musiker diesmal in Südafrika ihre Songs tauschen, ist offiziell noch offen. Eine Sprecherin des Senders Vox teilte auf Anfrage mit: "Wir freuen uns wieder sehr auf die neue Staffel "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert". Aber alle Infos geben wir wie immer rechtzeitig bekannt."