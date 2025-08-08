Die Moderatorin besucht in Tel Aviv im Auftrag der «Jüdischen Allgemeinen» eine auf Langlebigkeit spezialisierte Klinik. Bei der Gelegenheit gibt sie überraschende Einblicke in ihre Psyche.
Tel Aviv - Die Moderatorin Andrea Kiewel ("ZDF-Fernsehgarten") bekennt sich zu ihrer Hypochondrie, also einer übermäßigen Sorge um ihre Gesundheit. "Ich höre von einer seltenen Entzündung im Auge und sehe augenblicklich schlechter. Alles, was sich innen und außen im und am Körper abspielen kann, stelle ich umgehend an mir selbst fest und sorge mich schrecklich", schreibt die 60-Jährige in einem Beitrag für die "Jüdische Allgemeine".