Der Stuttgarter Fernsehturm wird am 5. Februar 70 Jahre alt. Zum Jubiläum sammeln wir die besten Bilder unserer Leserinnen und Leser rund um den imposanten Koloss. Machen Sie mit!

Er thront über dem Kessel, ist Heimatsymbol aller Stuttgarter sowie Quelle zahlreicher Anekdoten – der Fernsehturm auf dem Hohen Bopser. Am 5. Februar 1956 wurde das Wahrzeichen der Landeshauptstadt in Degerloch eröffnet und war architektonisches Vorbild für viele Fernsehtürme auf der ganzen Welt.

Bereits in seinem Eröffnungsjahr war das imposante Bauwerk ein wahrhaftiger Publikumsmagnet. 850.000 Menschen strömten alleine 1956 zum 217 Meter hohen Koloss. Zig Millionen Besucher ließen seit den 1950er Jahren ihren Blick von der Aussichtsplattform über Stuttgart schweifen.

Foto-Contest mit tollem Gewinn

Und jetzt sind Sie gefragt! Zum 70. Geburtstag des Fernsehturms suchen wir die schönsten Bilder unserer Leserinnen und Leser rund um Stuttgarts Liebling. Der Fernsehturm bei Sonnenaufgang, im Nebel, während der Sonnenfinsternis, im Mondschein – Sie haben einen besonderen Schnappschuss gemacht? Dann schicken Sie ihn an folgende Mail-Adresse: leserfragen@stuttgarter-zeitung.de

So funktioniert der Foto-Contest: Wir sammeln alle eingesandten Bilder bis zum 4. Februar. Ab dem 5. Februar können unsere Leserinnen und Leser abstimmen, welches Foto Ihnen am besten gefällt.

Der Gewinn: Die Fotografin oder der Fotograf des Gewinnerbilds erhält einen Gutschein für 2 Personen für das „Schwäbische Turm-Dinner“ in der Eventlocation Leonhardts im SWR Fernsehturm Stuttgart im Wert von 138 Euro – inklusive 3-Gänge-Menü, Aufzugfahrt, Aperitif und begleitende Getränke.

Viel Glück!