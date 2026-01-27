Der Stuttgarter Fernsehturm wird am 5. Februar 70 Jahre alt. Zum Jubiläum sammeln wir die besten Bilder unserer Leserinnen und Leser rund um den imposanten Koloss. Machen Sie mit!
27.01.2026 - 08:00 Uhr
Er thront über dem Kessel, ist Heimatsymbol aller Stuttgarter sowie Quelle zahlreicher Anekdoten – der Fernsehturm auf dem Hohen Bopser. Am 5. Februar 1956 wurde das Wahrzeichen der Landeshauptstadt in Degerloch eröffnet und war architektonisches Vorbild für viele Fernsehtürme auf der ganzen Welt.