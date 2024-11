Das TV-Signal war früher in Millionen Mietverträgen drin, das war gut für Vodafone. Das hat sich geändert, eine entsprechende Regelung ist Geschichte. Wie stark ist nun der Rückenwind für die Telekom?

dpa 14.11.2024 - 12:18 Uhr

Bonn - Im Ringen um TV-Kunden hat die Deutsche Telekom an den Konkurrenten Vodafone appelliert, stärker gegen "Schwarzseher" vorzugehen - also Menschen, die in ihrer Wohnung ein Fernsehsignal nutzen, dafür aber nicht bezahlen. Telekom-Finanzvorstand Christian Illek wies bei der Vorstellung von Geschäftszahlen in Bonn darauf hin, dass solche Nutzer keinen Impuls hätten, sich für andere Produkte wie Magenta TV von der Telekom zu entscheiden. "Daher haben wir natürlich ein Interesse daran, dass das am Ende des Tages abgeschaltet wird."