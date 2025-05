. Endspurt bei dem von der Ferry-Porsche-Stiftung ausgerichteten Wettbewerb zur Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche: Für jeweils 30 gemeinnützige Organisationen aus den Porsche-Standorten Baden-Württemberg und Sachsen beginnt die Finalrunde der Porsche-Challenge 2025. Durch die Nominierung haben sie bereits jetzt jeweils 10 000 Euro Fördersumme sicher.

Unter dem Motto „Chancen zu wachsen“ schüttet die 2018 gegründete Ferry-Porsche-Stiftung insgesamt eine Million Euro an Projekte aus, die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen. Ziel des Wettbewerbs ist es laut Stiftung, den Heranwachsenden zusätzliche Perspektiven zu ermöglichen und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. „Wir geben Kindern und Jugendlichen die Chance, im Leben zu wachsen“, sagte Sebastian Rudolph, der Vorstandsvorsitzende der Ferry-Porsche-Stiftung. Von Januar bis April waren 361 Projektideen eingegangen.

Lesen Sie auch

Preisverleihung am 11. September in Stuttgart

Beim anstehenden Finale sind die Organisationen aufgerufen, ihr jeweiliges Konzept einem Expertenkreis zu präsentieren. Anschließend entscheidet das Stiftungskuratorium über die Platzierung. Die Oberbürgermeister von Stuttgart und Leipzig, Frank Nopper und Burkhard Jung , die Chefredakteure von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, Christoph Reisinger und Joachim Dorfs sowie die Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung, Hannah Suppa, haben dabei beratende Funktion.

Zu gewinnen gibt es viel: Die drei ersten Plätze sind mit jeweils 75 000 Euro dotiert, die sechs zweiten Plätze mit je 50 000 Euro und die neun dritten Plätze mit je 25 000 Euro. Alle Nominierten haben außerdem die Chance auf zwei mit jeweils 50 000 Euro dotierte Sonderpreise. Zudem unterstützt die Stiftung 20 nicht nominierte Projektideen mit Anschubpreisen über je 2500 Euro. Das Ergebnis wird bei der Preisverleihung am 11. September in Stuttgart verkündet.

Aus Stuttgart stehen im Finale: Die Stell dir vor gGmbh, der Caritas-Verband mit dem Bereich Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen, der Verein Georgisches Kultur-Haus und der Verein Förderung Improvisationstheater.

Unterstützung für gemeinnützige Projekte

Stiftung

Die 2018 gegründete Ferry-Porsche-Stiftung fördert und initiiert nach eigenen Angaben gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft, Kultur und Sport. Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement will sie vor allem junge Menschen an den Unternehmensstandorten unterstützen. Namensgeber ist Porsche-Gründer Ferry Porsche. Weitere Informationen unter www.ferry-porsche-stiftung.de und www.ferry-porsche-challenge