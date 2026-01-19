Die Ferry-Porsche-Stiftung fördert mit ihrer jährlichen Challenge verschiedene gesellschaftliche Bereiche. In diesem Jahr geht um Projekte für älteren Menschen. Die Ausschreibung läuft.

Die Ferry-Porsche-Stiftung richtet das Augenmerk auf ältere Menschen. Die diesjährige Ausschreibung ihres mit 500 000 Euro dotierten Spendenwettbewerbs steht unter den Motto „Gemeinsam älter – gemeinsam stärker“. Gefördert werden sollen insgesamt 30 Projekte, die älteren Menschen ein aktives, selbstbestimmtes und würdevolles Leben ermöglichen. Teilnehmen können gemeinnützige Organisationen und Vereine aus den Porsche-Standorten Baden-Württemberg und Sachsen, „die mit ihrer Arbeit Einsamkeit vorbeugen, Aktivität im Alter stärken oder altersgerecht digitale Kompetenzen für Menschen in späteren Lebensphasen vermitteln“, wie es in der Ausschreibung heißt. Die Anzahl der Bewerbungen ist auf 200 begrenzt.

Zur Auswahl des Themas erklärte Yvonne A. Engel-Schwarz, Vorstandsmitglied der Ferry-Porsche-Stiftung: „Mit der Ferry-Porsche-Challenge 2026 wollen wir praxisorientierte Lösungen fördern, die Lebensqualität im Alter stärken und durch digitale Handlungskompetenzen Türen zu Austausch, Bildung und Selbstständigkeit öffnen.“ Die ältere Generation verfüge über wertvolles Wissen, Erfahrung und Engagement.

Der Spendenwettbewerb verläuft in mehreren Stufen: Die Bewerbungsphase beginnt am 9. Februar und endet am 10. April. Aus den ersten 200 Bewerbungen trifft die Ferry-Porsche-Stiftung eine Vorauswahl. Wichtig ist dabei laut Stiftung die Gemeinnützigkeit, die Übertragbarkeit sowie das Einbeziehen der jeweiligen Zielgruppe.

30 Projekte werden für das Finale nominiert. Dort stellen die Organisationen ihr Konzept digital einer Expertenrunde vor. Über die Platzierungen entscheidet schließlich das Stiftungskuratorium. Die Oberbürgermeister der beiden Porsche-Standorte Stuttgart und Leipzig sowie die Chefredakteure der Medienpartner Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung sowie Schwäbische Zeitung und Leipziger Volkszeitung haben beratenden Funktion.

Alle Finalisten erhalten eine Förderung

Insgesamt vergibt die Ferry-Porsche-Stiftung drei erste Plätze mit je 50 000 Euro, sechs zweite Plätze mit je 25 000 Euro und neun dritte Plätze mit je 10 000 Euro. Alle Nominierten haben zudem die Chance auf zwei mit 30 000 Euro dotierte Sonderpreise. Die übrigen Finalisten erhalten Förderungen von jeweils 5000 Euro.

Die 2018 gegründete Ferry-Porsche-Stiftung fördert und initiiert nach eigenen Angaben gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft, Kultur und Sport. Namensgeber ist Ferry Porsche, der 1948 die Sportwagenmarke Porsche gründete.

Weitere Infos gibt es unter: www.ferry-porsche-challenge.de