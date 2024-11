Große Freude bei fünf Stuttgarter und fünf Leipziger Organisationen, die sich um die seelische Gesundheit von Menschen kümmern. Die Ferry-Porsche-Stiftung unterstützt ihre Beratungsarbeit mit einem stattlichen Betrag.

Jan Sellner 18.11.2024 - 14:39 Uhr

Die Ferry-Porsche-Stiftung lenkt die Aufmerksamkeit auf das Thema seelisches Wohlbefinden. Jetzt fließen 100 000 Euro für „Helden des Alltags“, die sich an den Unternehmensstandorten Stuttgart und Leipzig für mentale Gesundheit einsetzen. Die zehn ausgewählten gemeinnützigen Organisationen – je fünf in Stuttgart und Leipzig – „stehen Menschen in mentalen Krisen zur Seite und schärfen mit Aufklärungs- und Präventionsangeboten das Bewusstsein für seelische Gesundheit“, wie es in der Würdigung der Stiftung heißt. Der Vorstandsvorsitzende Sebastian Rudolph erklärte: „Als Ferry-Porsche-Stiftung helfen wir Menschen, denen es im Leben nicht so gut geht – etwa in mental schwierigen Phasen.“ Die jetzt ausgezeichneten „Helden des Alltags“ leisteten täglich wichtige Beiträge für das seelische Wohlbefinden ihrer Mitmenschen: „Mit Fürsorge, Beistand und Beratungsangeboten bauen sie Brücken ins Leben.“