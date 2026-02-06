Bundesweite Probleme mit einem Asia-Produkt – das jüngst auch in Baybmilch nachgewiesene gefährliche Cereulid-Bakterium kann Vergiftungen verursachen.
06.02.2026 - 09:06 Uhr
Kritische Lebensmittelwarnung für Deutschland: Die Firma Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG hat einen dringenden bundesweiten Rückruf für ihr beliebtes koreanisches Fertiggericht „Korean Street Topokki, süß und scharf“ gestartet. Was als exotischer Genuss gedacht war, könnte sich nun als gefährliche Gesundheitsbedrohung entpuppen.