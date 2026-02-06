Bundesweite Probleme mit einem Asia-Produkt – das jüngst auch in Baybmilch nachgewiesene gefährliche Cereulid-Bakterium kann Vergiftungen verursachen.

Kritische Lebensmittelwarnung für Deutschland: Die Firma Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG hat einen dringenden bundesweiten Rückruf für ihr beliebtes koreanisches Fertiggericht „Korean Street Topokki, süß und scharf“ gestartet. Was als exotischer Genuss gedacht war, könnte sich nun als gefährliche Gesundheitsbedrohung entpuppen.

Bei internen Untersuchungen wurden erhöhte Konzentrationen eines potenziell tödlichen Bakteriums entdeckt - Bacillus cereus. Dieses heimtückische Bakterium bildet gefährliche Toxine, die beim Verzehr des Produkts schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben können. Kürzlich wurde es auch in Babymilch nachgewiesen – unter anderem bei Nestlé und in Aptamil von Danone.

Fertiggericht-Rückruf bei Rewe und Go Asia und anderen

Produktname: KOREAN STREET Topokki, süß und scharf

Hersteller: Lou et Lang, Südkorea

Inverkehrbringer: Kreyenhop und Kluge GmbH & Co. KG

Artikelnummer: 28827

Verpackungsgröße: 163 Gramm (Pounchbeutel)

Betroffenes Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.04.2027

EAN-Code: 8805957023964

Rückrufdatum: 03.02.2026

Grund des Rückrufs: Erhöhte Keimzahlen von Bacillus cereus

Vertrieb: Bundesweit, unter anderem in Rewe und GO Asia Märkten

Leber- und Hirnschäden durch Fertiggericht

Die Symptome beginnen meist harmlos mit Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfen und Durchfall. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. In seltenen Fällen kann die Vergiftung einen dramatischen Verlauf nehmen und zu schweren Organschäden führen.

Unsere Empfehlung für Sie Gefahr auch für Menschen Giftige Leckerli für den Hund - schon wieder Alarm am Futternapf Salmonellen in verschiedenen Produkten gefunden – besonders bei einer Marke scheint es immer wieder Qualitätsprobleme zu geben.

Besonders beunruhigend: Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt explizit vor möglichen Leber- und Hirnschäden durch die Toxine des Bakteriums. In der Vergangenheit endeten solche Vergiftungen in Einzelfällen sogar tödlich.

Dieses Asia-Gericht ist betroffen. Foto: Kreyenhoop

Erhitzen hilft nicht gegen Cereulid

Was die Situation noch bedrohlicher macht: Die Sporen des Bakteriums und das gefährliche Toxin Cereulid können selbst durch Erhitzen nicht unschädlich gemacht werden. Einmal kontaminiert, bleibt die Gefahr bestehen - ein Umstand, der den Rückruf umso dringlicher macht.

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.04.2027, das in 163-Gramm-Beuteln verkauft wurde. Das Produkt wurde bundesweit in verschiedenen Supermärkten vertrieben, darunter Rewe und die Kette GO Asia.

Bedauern für Bacillus cereus in Fertiggericht

„Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, lässt der Hersteller verlauten. Der verzweifelte Appell an die Kunden: Das Produkt auf keinen Fall verzehren und umgehend in die Verkaufsstelle zurückbringen.

Kunden, die bereits von dem Produkt gegessen haben und Symptome verspüren, sollten umgehend einen Arzt aufsuchen. Bei einem derart gefährlichen Bakterium mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen ist höchste Vorsicht geboten.

Für besorgte Verbraucher steht der Kundenservice des Unternehmens unter der E-Mail-Adresse info@kreyenhop.de zur Verfügung. Die Gesundheitsbehörden raten dringend zur Kontrolle der eigenen Vorräte, um sicherzustellen, dass das gefährliche Produkt nicht versehentlich konsumiert wird.