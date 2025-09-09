Ein etwas anderes Straßenfest wurde in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) gefeiert. Wo sonst mittelalterliche Häuser die Szenerie prägen, wurde heuer vor der Harzberghalle gefeiert.
09.09.2025 - 09:59 Uhr
Sie sind guter Dinge und gehen mit Optimismus an die veränderte Situation heran: die Vereine und Entscheidungsträger aus der Verwaltung. So jedenfalls zeigte die Stimmung am Samstag, als das „Fest am Bach“ – das ist der neue Name für das kollektive Feiern, das früher Straßenfest hieß und inmitten des historischen Weinorts stattfand – eröffnet wurde. Jetzt ist es ein großer, weitläufiger Platz auf dem Zelte, Schankwagen und Biertischgarnituren zum Verweilen einladen.