Der Bund deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) in Stuttgart lässt die Korken knallen. Was gibt es zu feiern?
17.09.2025 - 15:30 Uhr
Es ist einer der versteckten und unwirtlichen Plätze in Stuttgart, doch Architekturfans, die den Weg in den Innenhof des Zeppelin Carrés finden, werden fast immer mit überraschenden, erhellenden Erlebnissen belohnt. Die Rede ist vom Wechselraum in der Friedrichstraße nahe dem Hauptbahnhof in Stuttgart. Dort hat der Bund deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) einen Ort für Diskussionen und Ausstellungen – und das nun seit 20 Jahren.