Fest in Bietigheim-Bissingen Viel Trubel in der Innenstadt - Tausende strömen zur Herzens-Mai’le
Die Kombination aus verkaufsoffenem Sonntag und Kunsthandwerkermarkt ist in Bietigheim-Bissingen gut angekommen. In diesem Jahr war aber etwas anders.
Die Kombination aus verkaufsoffenem Sonntag und Kunsthandwerkermarkt ist in Bietigheim-Bissingen gut angekommen. In diesem Jahr war aber etwas anders.
Zum verkaufsoffenen Sonntag mit Kunsthandwerkermarkt zeigte sich der Wonnemonat von seiner schönen Seite. In der Altstadt von Bietigheim war die Herzens-Mai’le am Muttertag gut besucht.