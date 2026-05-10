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  6. Viel Trubel in der Innenstadt - Tausende strömen zur Herzens-Mai’le

Fest in Bietigheim-Bissingen Viel Trubel in der Innenstadt - Tausende strömen zur Herzens-Mai’le

Fest in Bietigheim-Bissingen: Viel Trubel in der Innenstadt - Tausende strömen zur Herzens-Mai’le
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Nicht nur Blumen zum Muttertag, sondern allerlei Kunsthandwerk und Kulinarik gab’s in der Altstadt von Bietigheim. Foto: Werner Kuhnle

Die Kombination aus verkaufsoffenem Sonntag und Kunsthandwerkermarkt ist in Bietigheim-Bissingen gut angekommen. In diesem Jahr war aber etwas anders.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Zum verkaufsoffenen Sonntag mit Kunsthandwerkermarkt zeigte sich der Wonnemonat von seiner schönen Seite. In der Altstadt von Bietigheim war die Herzens-Mai’le am Muttertag gut besucht.

 

Eingeladen in die Innenstadt hatten die Aktiven Unternehmer, der Gewerbeverein von Bietigheim-Bissingen. „Wir sind mit den Besucherzahlen zufrieden“, sagt Tina Spegele von der Geschäftsstelle.

Knapp 80 Stände dabei

Schon am späten Vormittag startete der Markt mit allerlei Kunsthandwerk, dekorativen und praktischen Produkten. Auch Vereine, Organisationen und Firmen nutzen die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Zudem wurde den Besuchern ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit süßen und deftigen Speisen geboten. Knapp 80 Stände waren in diesem Jahr dabei.

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Um 13 Uhr schlossen die Bietigheimer Einzelhändler ihre Ladentüren auf. Zum verkaufsoffenen Sonntag hatten sich einige von ihnen besondere Aktionen ausgedacht. Auch an die jüngeren Besucher wurde gedacht. Für sie wurden ein Karusell und Kinderschminken vorbereitet.

Anders als im Vorjahr gab es diesmal allerdings nicht das beliebte Entenrennen bei der Herzens-Mai’le. Die Charity-Aktion des Lions Club Bietigheim findet in diesem Jahr erst am Samstag, 13. Juni, um 14.14 Uhr statt.

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