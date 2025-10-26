Noch bis zu diesem Montag dauert die traditionelle Kirbe in Kornwestheim. Wir haben uns auf dem Markt umgeschaut und mit Beschickern gesprochen.
26.10.2025 - 12:36 Uhr
Ein Besuch auf dem Kirbe-Markt in Kornwestheim lohnt immer. Dieser Meinung ist jedenfalls die Marktbeschickerin Erika Mauch. Seit ihr Mann Peter Steinle vor drei Jahren starb, baut sie ihren Stand für Gewürze, Tee und Kräuter nun allein auf. Am Samstag zeigte sich das Wetter ein wenig „usselig“, wie Erika Mauch, die aus dem Badischen kommt, das windig-kühle Wetter bezeichnete. Trotzdem vertraute sie darauf, dass zahlreiche Kornwestheimer wieder bei ihr einkaufen und ihre Stammkundschaft sie nicht im Stich lässt.