Fest in Kornwestheim

Bei bewölktem Himmel und kühlen Temperaturen startete in der Kornwestheimer Innenstadt die „Street Food Fiesta“ und „Kornwestheim blüht auf“. Am Sonntag lockt ein Einkaufserlebnis.

Frank Ruppert 15.03.2025 - 17:27 Uhr

An diesem Wochenende gibt es in der Kornwestheimer Innenstadt Kunsthandwerk, Kinderspaß und Street Food. Mit „Kornwestheim blüht“ und der „Street Food Fiesta“ soll der Frühling gefeiert werden. Am verkaufsoffenen Sonntag kann man sich die zu den Temperaturen passenden warmen Klamotten kaufen.