Fest in Ludwigsburg

Auf dem Campus des Landratsamts in Ludwigsburg ist am Freitagabend das „Landkreisfeschd“ gefeiert worden. Höhepunkt waren die musikalischen Einlagen am Abend.

Christian Kempf 22.09.2024 - 10:32 Uhr

Mit einem viel umjubelten Auftritt der Kölner Kultband die Höhner und unzähligen Aktionen wie einer Schauübung der Feuerwehr mit historischem Gerät zelebrierte der Landkreis Ludwigsburg 2023 ein ganzes Wochenende lang sein 50-jähriges Bestehen. Ganz so groß war das „Landkreisfeschd“ am Freitagabend auf dem Campus des Landratsamts zwar nicht, aber es seien doch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Kreis zusammengekommen, „um in stimmungsvoller Atmosphäre ein unvergessliches Fest“ zu feiern, berichtet Kreishaus-Pressesprecherin Franziska Schuster.