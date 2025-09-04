Mit ihrer Veranstaltung am Wochenende 6. und 7. September zeigen Perouser Landwirte, Jäger und Forstleute, wie vielfältig und hochwertig regionale Produkte sind.
Kartoffeln aus Spanien, Ägypten, Polen oder Tschechien? Für die Perouser Landwirte Rolf Vinçon und Tobias Fauser ist das keine Option. Fleisch vom Rind aus Argentinien oder Neuseeland? Davon hält Kreisjägermeister Achim Schätzler nicht viel. „Die besten Lebensmittel gibt es vor der eigenen Haustür, warum sollte man dann diese langen Importwege in Kauf nehmen?“, sagen die drei unisono.