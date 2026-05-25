Fest mit Tausenden Zuschauern Die schönsten Fotos vom Maientag in Vaihingen
Tausende erlebten den traditionellen Umzug zum „Maiadag“ an der Enz (Landkreis Ludwigsburg). OB Uwe Skrzypek-Muth betonte: „Solche Tage geben uns Hoffnung.“
Tausende erlebten den traditionellen Umzug zum „Maiadag“ an der Enz (Landkreis Ludwigsburg). OB Uwe Skrzypek-Muth betonte: „Solche Tage geben uns Hoffnung.“
„Bei uns heißt es nicht: vor oder nach Silvester. Bei uns gilt: Vor oder nach dem Maiadag!“ Die 35-jährige Doreen, in einem hellblauen Biedermeier-Kostüm, brachte es auf den Punkt: Der traditionelle Maientag ist in Vaihingen an der Enz der Fixpunkt im Festkalender, an dem sich alles orientiert.