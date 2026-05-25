 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Die schönsten Fotos vom Maientag in Vaihingen

Fest mit Tausenden Zuschauern Die schönsten Fotos vom Maientag in Vaihingen

Fest mit Tausenden Zuschauern: Die schönsten Fotos vom Maientag in Vaihingen
29
Mehr als 100 Gruppen waren beim großen Umzug mit dabei. Foto: Andreas Essig

Tausende erlebten den traditionellen Umzug zum „Maiadag“ an der Enz (Landkreis Ludwigsburg). OB Uwe Skrzypek-Muth betonte: „Solche Tage geben uns Hoffnung.“

„Bei uns heißt es nicht: vor oder nach Silvester. Bei uns gilt: Vor oder nach dem Maiadag!“ Die 35-jährige Doreen, in einem hellblauen Biedermeier-Kostüm, brachte es auf den Punkt: Der traditionelle Maientag ist in Vaihingen an der Enz der Fixpunkt im Festkalender, an dem sich alles orientiert.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Wegen Haushaltslage: Keine Maultaschen, kein Public Viewing – Einsparungen beim Vaihinger Maientag

Wegen Haushaltslage Keine Maultaschen, kein Public Viewing – Einsparungen beim Vaihinger Maientag

In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) gilt mittlerweile ein Nothaushalt, die Lage ist dramatisch. Die Sparmaßnahmen treffen nun auch den traditionsreichen Maientag.

Das empfanden wohl auch die vielen Tausend Besucher, die am Pfingstmontag die Vaihinger Innenstadt bevölkerten. Die traditionsreiche Veranstaltung, ursprünglich ein Kinderfest, lockte bei schönem, heißem Wetter Vaihinger, Ehemalige und viele Gäste aus den Nachbargemeinden an. Vielbeklatschter Höhepunkt war der traditionelle Maientags-Umzug mit mehr als 100 Gruppen und rund 2500 Teilnehmern.

Das diesjährige Motto stellt den Frieden in den Mittelpunkt

Faszinierende Gewänder beim Maientag. Foto: Andreas Essig

„Guten Morgen, schönen Maientag“ wünschte Oberbürgermeister Uwe Skrzypek-Muth bei der Eröffnung auf dem festlich geschmückten Marktplatz der Gemeinde an der Enz. Jugendliche in den Kostümen von Flößern und Stocherkahnführern, in blauen Jacken, roten Westen und schwarzen Hüten, hatten den Platz um den Löwenbrunnen abgesperrt, andere Kinder traten als Blumenmädchen und der Alte Rat auf.

Unsere Empfehlung für Sie

Traditionsfest: Riesenrad, Theater und Festumzug: Das ist am Vaihinger Maientag geboten

Traditionsfest Riesenrad, Theater und Festumzug: Das ist am Vaihinger Maientag geboten

Von Freitag bis Dienstag feiert Vaihingen an der Enz wieder seinen Maientag. Die wichtigsten Informationen rund um das traditionsreichste Fest der Stadt im Überblick.

Zum Motto des diesjährigen Maientages hatte der Vaihinger Gemeinderat ein hochpolitisches Thema gewählt: „Der Frieden ist nicht alles. Aber alles ist ohne Frieden nichts.“ Dieses Zitat von Willy Brandt, Bundeskanzler von 1969 bis 1974, ausgesprochen im Jahre 1981, auf dem Höhepunkt der Ost-West-Konfrontation, sei gerade in unseren Tagen aktuell, so der Schultes. „In einer Zeit voller Unfrieden brauchen wir Tage wie den Maientag, die uns Hoffnung geben.“

Der OB erinnert an Zeitzeugin des Nationalsozialismus

Gleich zu Beginn erinnerte Uwe Skrzypek-Muth an Wendelgard von Staden, Zeitzeugin des Nationalsozialismus und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Den letzten Maientag 2025 hatte sie noch als 100-jährige erlebt. Damals hat sie es abgelehnt, in einer Kutsche im Zug mitzufahren, wie die Stadt ihr vorgeschlagen hatte, sie wollte nur Zuschauerin sein. Frau von Staden ist vor wenigen Tagen gestorben. Der engagierten Demokratin wurde mit einer Schweigeminute gedacht.

Unsere Empfehlung für Sie

Wendelgard von Staden wird 100: Jugend neben einem Nazi-Lager

Wendelgard von Staden wird 100 Jugend neben einem Nazi-Lager

Autorin, Diplomatin und Zeitzeugin des KZ Vaihingen/Enz: Kaum eine lebende Person der Region hat ein so bewegtes Leben geführt wie Wendelgard von Staden. Jetzt wird sie 100 Jahre.

Als Ehrengast sprach in diesem Jahr Yvonne Heß. Ein echtes Vaihinger Kind, geboren 1985 in der Stadt an der Enz. Heute arbeitet sie als Mediengestalterin bei Aachen, doch sie ist ihrer Heimat in besonderer Weise treu geblieben: Motiviert durch ihre eigenen schönen Kindheitserinnerungen, hat Yvonne Heß ein Kinderbuch über dieses Fest geschrieben und gestaltet: „Maja und der Maientag.“

Der Maientag: Thema für ein Kinderbuch

Maja, so die Autorin, komme zum Maientag und habe viele Fragen – „so wie ich damals auch“. Sie erzählte, wie sie selber damals eine Gedichtstrophe aufsagen durfte – ein aufregendes und prägendes Erlebnis. „Die Stimmung hier,“ so Yvonne Heß, „sucht ihresgleichen.“ Und jeder, der käme, könne etwas mitnehmen – „Gemeinschaft, Glück, einfach das Gefühl, zu Hause zu sein.“

Wie immer spielten Kinder und Jugendliche wieder eine große Rolle. Im Festzug liefen in orangenen T-Shirts die Mitglieder des Vaihinger Jugendgemeinderats mit. Luzia gehört zu den Jugendvertreterinnen, die auf drei Jahre gewählt sind. „Es ist schon ganz gut,“ meinte Luzia, „wir werden mit unseren Anliegen schneller gehört als ohne so ein Gremium.“

Alle Vaihinger Schulen machen beim Umzug mit

Viele Gruppen des langen Zuges wurden von Kindern dargestellt und gespielt: So der Keltenfürst von Hochdorf oder die alemannische Sippe des Faho, malerisch gewandet und bewaffnet mit Spießen und Schilden. Heftig beklatscht wurde die große Gruppe der Flößer und Stocherkahn-Fahrer, alle sechs Vaihinger Schulen machten dabei mit.

Für flotte Töne sorgten diverse Kapellen, allen voran der Musikverein Vaihingen mit mehr als 70 Musikerinnen und Musikern. Viel zu bewundern gab es bei der Garderobe der historischen Gruppen, edle Gewänder in edlen Farben im Gefolge von Kaiser Karl V, reizvolle Mode aus dem 19. Jahrhundert: Damen im Krinolinen-Rock, Herren mit Zylinder und im Cut. Und verdienten Beifall bekam der Trupp der Feuerwehrleute, der einen historischen Feuerwehrwagen durch die Straßen lenkte: An diesem heißen Tag spritzten sie immer mal wieder willkommene Abkühlung auf die Zuschauer.

Weitere Themen

Fest mit Tausenden Zuschauern: Die schönsten Fotos vom Maientag in Vaihingen

Fest mit Tausenden Zuschauern Die schönsten Fotos vom Maientag in Vaihingen

Tausende erlebten den traditionellen Umzug zum „Maiadag“ an der Enz (Landkreis Ludwigsburg). OB Uwe Skrzypek-Muth betonte: „Solche Tage geben uns Hoffnung.“
Von Arnd Bäucker
Einsatz im Freibad: KI-Post zu Messer und Belästigung im Wellarium sorgt für Aufregung

Einsatz im Freibad KI-Post zu Messer und Belästigung im Wellarium sorgt für Aufregung

Eine virale Meldung über einen Polizeieinsatz im Steinheimer Wellarium mit schweren Vorwürfen verbreitete sich schnell. Die Polizei stellt klar, was wirklich geschah.
Von Sandra Lesacher
Für mehr Einnahmen: Stadtbibliothek und VHS-Kurse – Ludwigsburg erhöht kleinere Gebühren

Für mehr Einnahmen Stadtbibliothek und VHS-Kurse – Ludwigsburg erhöht kleinere Gebühren

Um die Finanzen aufzubessern, stoppen viele Städte größere Projekte oder erhöhen Steuern. Aber sie drehen auch an kleineren Stellschrauben – wie genau, zeigt das Beispiel Ludwigsburg.
Von Maximilian Kroh
Bauprojekt in Steinheim: „Die tun nichts anderes als alle anderen dort“: Ja zu Jugend-WG im Wohngebiet

Bauprojekt in Steinheim „Die tun nichts anderes als alle anderen dort“: Ja zu Jugend-WG im Wohngebiet

In einem reinen Wohngebiet in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) sollen Häuser für besondere soziale Gruppen entstehen. Ob das im Fall einer Jugend-WG ohne Weiteres geht, ist noch unklar.
Von Christian Kempf
Ehrenbürger in Kornwestheim: Nach NS-Gutachten – Warum gibt es keinen Nachlass von Ernst Sigle?

Ehrenbürger in Kornwestheim Nach NS-Gutachten – Warum gibt es keinen Nachlass von Ernst Sigle?

Der Umgang mit den Nachfahren der Sigle-Familie und der Verbleib von Ernst Sigles Erbe werfen in der Infoveranstaltung der Stadt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) Fragen auf.
Von Kathrin Klette
Betrug in Gerlingen: Bis zu 40 Euro weg: Online-Kirchenaustritt ist eine Falle

Betrug in Gerlingen Bis zu 40 Euro weg: Online-Kirchenaustritt ist eine Falle

Tausende treten jährlich aus der Kirche aus. Doch wer die Prozedur online erledigen will, gerät ins Visier von Betrügern. Allein in Gerlingen sind bereits neun solcher Fälle bekannt.
Von Franziska Kleiner
Murr im Kreis Ludwigsburg: 47-jährige Beifahrerin kommt bei Unfall ums Leben – Polizei sucht Zeugen

Murr im Kreis Ludwigsburg 47-jährige Beifahrerin kommt bei Unfall ums Leben – Polizei sucht Zeugen

Ein 36-jähriger Jeep-Fahrer gerät auf einer Landesstraße bei Murr in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem VW T-Roc. Die Folgen sind fatal, die Polizei sucht Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Käsbergfest Mundelsheim: Gute Stimmung beim Public Viewing in den Weinbergen

Käsbergfest Mundelsheim Gute Stimmung beim Public Viewing in den Weinbergen

Zahlreiche Besucher haben am Samstagabend den VfB beim Pokalfinale angefeuert. Trotz der Niederlage war die Stimmung entspannt.
Von Nicole Töppke
Kita in Korntal-Münchingen: Kindergarten als Abenteuerhof: Wo sich das Leben noch draußen abspielt

Kita in Korntal-Münchingen Kindergarten als Abenteuerhof: Wo sich das Leben noch draußen abspielt

Wo der Esel „Iiiaaah“, schreit, die Hühner gackern und fast das ganze Leben sich im Freien abspielt: Eindrücke aus dem Wald- und Tierkindergarten Sonnenwirbel in Münchingen.
Von Sabine Hübner
Blühendes Barock: Baby-Störche ganz nah: Im Blüba kann man den Nachwuchs beobachten

Blühendes Barock Baby-Störche ganz nah: Im Blüba kann man den Nachwuchs beobachten

Vom Eingang des Sardischen Gartens hat man einen guten Blick auf die Kinderstube bei Familie Storch. Papa und Mama kümmern sich um drei Küken.
Von Sandra Lesacher
Weitere Artikel zu Maientag Vaihingen an der Enz Ludwigsburg Festumzug Weinfest Pfingsten
 
 