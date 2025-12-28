Verdiente Athleten und Teams sowie Funktionäre und Betreuer aus dem Leonberger Sport können online vorgeschlagen werden. Die Ehrung findet am 27. März in der Stadthalle statt.

Die Wahl zu den Sportlern sowie der Mannschaft des Jahres ist gelaufen – bei den Männern siegte Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, bei den Frauen die Gesamtsiegerin im Biathlon-Weltcup, Franziska Preuß, und bei der Mannschaft triumphierten die deutschen Basketballer, die Europameister geworden sind.

Nun steht für das Jahr 2025 auch in Leonberg die Sportlerwahl an – der neue Oberbürgermeister Tobias Degode lädt erstmalig zur dieser Traditionsveranstaltung 2026 ein. Bei dem jährlichen öffentlichen Festakt würdigt die Stadt Leonberg alle Sportlerinnen und Sportler, Mannschaften sowie Funktionärinnen und Funktionäre, die 2025 im überregionalen Sport herausragende Leistungen erzielt haben.

2026 wird die sportliche Leistung am 27. März in der Stadthalle geehrt. Dazu können Sportlerinnen und Sportler, Vereinsvorstehende sowie Trainerinnen und Trainer die Sporterfolge aus 2025 einreichen. Es werden Sachpreise sowie Sportehrenmedaillen in Bronze, Silber und Gold verliehen – an Jugendliche, aktive Sportlerinnen und Sportler, Seniorinnen und Senioren sowie an engagierte Funktionsträgerinnen und -träger.

Die digitalen Onlineformulare und die aktuellen Richtlinien zur Sportlerehrung sind auf der städtischen Website unter www.leonberg.de/Sportlerehrung abrufbar. Anmeldungen sind bis 31. Januar möglich.