Verdiente Athleten und Teams sowie Funktionäre und Betreuer aus dem Leonberger Sport können online vorgeschlagen werden. Die Ehrung findet am 27. März in der Stadthalle statt.
28.12.2025 - 07:00 Uhr
Die Wahl zu den Sportlern sowie der Mannschaft des Jahres ist gelaufen – bei den Männern siegte Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, bei den Frauen die Gesamtsiegerin im Biathlon-Weltcup, Franziska Preuß, und bei der Mannschaft triumphierten die deutschen Basketballer, die Europameister geworden sind.