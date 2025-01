Festsitzende Knoten sind lästig, vor allem dann, wenn gerade die Ruhe und Geduld zum Lösen des Knotens fehlt. Hier zeigen wir Ihnen 4 hilfreiche Tricks, wie sich auch hartnäckige Knoten lösen lassen.

Matthias Kemter 28.01.2025 - 13:14 Uhr

Festsitzende Knoten entstehen oft sehr willkürlich, zum Beispiel beim Waschen in der Waschmaschine. Da Knoten oft aus mehreren Verstrickungen bestehen (klassisches Beispiel ist der Doppelknoten), ist es wichtig, grob zu verstehen, welche Schlaufen den Knoten wie zusammenhalten. Beim Lösen selbst ist es oft besser, an der äußersten Schlaufe des Knotens zu arbeiten, da hier der Widerstand meist am geringsten ist.