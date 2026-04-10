Der Irankrieg verteuert Energie. Auch Lebensmittelpreise sind gestiegen. Nach Einschätzung des Schaustellerbunds sind mehr und mehr Betriebe gezwungen, Preise anzupassen.
10.04.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Der Deutsche Schaustellerbund (DSB) rechnet wegen steigender Energie- und Lebensmittelkosten mit Preiserhöhungen auf Jahrmärkten. "Wir sehen noch keinen generellen Preisschub, aber eine wachsende Zahl von Betrieben wird gezwungen sein, ihre Preise dieser Entwicklung anzupassen", sagte DSB-Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg.