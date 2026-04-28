Die Maitage locken ab 30. April auf den Hohenasperg im Kreis Ludwigsburg. Bürgermeister Eiberger eröffnet das Festival mit einem Fassanstich. Was erwartet die Besucher?

Die Hohenasperger Maitage verwandeln den Hohenasperg zum zweiten Mal in eine Open-Air-Bühne voller Musik und Genuss. Vom 30. April bis 2. Mai entsteht laut Ankündigung vor der Schubartstube, hoch über den Dächern Aspergs, ein Festivalgelände mit einzigartigem Panorama, stimmungsvoller Atmosphäre und vielfältigem Programm. Der Eintritt ist frei.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 30. April, ab 17 Uhr ein After-Work-Sundowner, der entspannt ins Festivalwochenende einführen soll. Um 18 Uhr eröffnet der Asperger Bürgermeister Christian Eiberger offiziell mit einem Fassanstich die Hohenasperger Maitage. Im Anschluss erwartet die kleinen Besucher ab 19 Uhr eine Kinderführung durch die Festung, die Spannung, Fantasie und Erlebnis miteinander verbindet. Eine Anmeldung dafür ist möglich unter mrj.deutsch@arcor.de oder 07141/260538.

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Frühschoppen und Live-Musik am Freitag

Am Freitag, 1. Mai, beginnt das Programm ab 11 Uhr mit einem traditionellen Frühschoppen, musikalisch eröffnet von den Asperger Stadtmusikanten. Von 15 bis 18 Uhr sorgt die Live-Band Dicke Fische für Festivalstimmung, die zum Verweilen und Feiern einlädt.

Happy Saturday mit House Music und Entspannung

Der Samstag, 2. Mai, steht ab 14 Uhr ganz im Zeichen von Happy Saturday, einem modernen Open-Air-Flair mit House Music und entspannter Atmosphäre. Zwischen 14 und 16 Uhr lädt die Happy Hour zum Genießen, Anstoßen und Verweilen ein, bevor das Festivalwochenende seinen Abschluss findet.