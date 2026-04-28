Die Maitage locken ab 30. April auf den Hohenasperg im Kreis Ludwigsburg. Bürgermeister Eiberger eröffnet das Festival mit einem Fassanstich. Was erwartet die Besucher?
28.04.2026 - 12:00 Uhr
Die Hohenasperger Maitage verwandeln den Hohenasperg zum zweiten Mal in eine Open-Air-Bühne voller Musik und Genuss. Vom 30. April bis 2. Mai entsteht laut Ankündigung vor der Schubartstube, hoch über den Dächern Aspergs, ein Festivalgelände mit einzigartigem Panorama, stimmungsvoller Atmosphäre und vielfältigem Programm. Der Eintritt ist frei.