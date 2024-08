Beim Highfield-Festival bei Leipzig geraten zwei Gondeln des Riesenrades in Brand. Es gibt mehrere Verletzte, darunter mindestens zwei Menschen mit schweren Verletzungen.

Großpösna - Auf dem Highfield-Festival bei Leipzig ist am Abend ein Feuer auf dem Riesenrad ausgebrochen. Der Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes sagte der Nachrichtenagentur dpa, es gebe mehrere Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte. Tote gebe es aber nicht.

Zwei Gondeln des Riesenrades waren am Abend gegen 21.00 Uhr in Brand geraten. Sie hätten lichterloh in Flammen gestanden, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Nach und nach seien dann die Menschen vom Riesenrad geholt worden. Die beiden betroffenen Gondeln seien komplett ausgebrannt.

Ein Feuerwehrsprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Lage sei inzwischen unter Kontrolle. Die Polizei machte bisher noch keine Angaben.

Etwa eine Stunde nach dem Ausbruch des Feuers gab es gegen 22.00 Uhr beim Festival auf der Bühne eine Durchsage an die Besucher, dass es den Betroffenen gut gehe. In der Durchsage hieß es auch, das Festival solle um 22.30 Uhr mit einem Auftritt von Cro fortgesetzt werden.

Das Festival am Störmthaler See, ein großes Rock- und Popfestival, war nach dem Brand zunächst unterbrochen worden.