Das Sommerfestival der Kulturen, das seit 2001 vom Forum der Kulturen veranstaltet wird, kann man guten Gewissens als ein jährliches Highlight im Stuttgarter Festle-Kalender bezeichnen. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus präsentieren sich bis Sonntagabend verschiedenste migrantische und postmigrantische Vereine kulturell, informativ und auch kulinarisch und setzen damit ein wichtiges Zeichen gegen Ausgrenzung und für ein tolerantes Miteinander.

Die Essensstände, die sich über den Marktplatz und die Kirchstraße erstrecken, offerieren teils schon ab 11 Uhr mittags landestypische Köstlichkeiten, die man in Stuttgart sonst eher selten auf den Tisch bekommt.

Beim Festival der Kulturen gibt es typische tibetische Gerichte wie Momos und Shabhaklep. Foto: Petra Xayaphoum/

Angefangen etwa beim Stand der Tibet Initiative Deutschland (TIB, Nr. 17). Ein tibetisches Restaurant hat der Stadt ohnehin lange gefehlt, bis im vergangenen Jahr endlich die „Tibet Küche“ in Untertürkheim eröffnet hat. Wer nicht in der Gegend wohnt, der kann beim Sommerfestival der Kulturen Momos (gefüllte, gegarte Teigtaschen) und Shabhaklep (ausgebackene, gegarte Teigtaschen) für je 8 Euro probieren.

Das peruanische Gericht Causa Acevichada ist in Stuttgart sonst eher selten zu finden. Foto: Petra Xayaphoum/

Peruanische Spezialitäten auf dem Marktplatz in Stuttgart

Eine weitere kulinarische Besonderheit wartet zwei Stände weiter beim Stand des Vereins „Spanischsprechende Frauen in BW“. Hier gibt es Causa Acevichada (13 Euro), ein traditionelles peruanisches Gericht, bei dem mit peruanischem Chili gewürzte Kartoffelpüree-Taler aufeinander geschichtet werden. Zwischen die Taler kommt eine Füllung aus Tomaten und Avocado, obendrauf Ceviche. Beliebt ist es bei den Festivalbesuchenden allemal: Am frühen Dienstagabend ist das Gericht bereits ausverkauft.

Ro Jia Mo ist ein traditionelles chinesisches Streetfood. Foto: Petra Xayaphoum/

Bewegt man sich zur Reihe der Stände am Rande der Rathaustreppen, findet man am Stand des chinesischen „Seidenstraße Kulturvereins“ Chinese Burger (5 Euro) auf der Karte, Ro Jia Mo genannt. Für das aus der chinesischen Provinz Shaanxi stammende Streetfood-Gericht wird eine Art Fladenbrot mit sehr lang im Würzsud gegartem und später gehacktem Schweinefleisch gefüllt. Beim Sommerfestival der Kulturen wird übrigens auch eine Variante mit Rindfleisch angeboten.

Sardinen als Snack zwischendurch. Foto: Petra Xayaphoum

Auch Mosambik ist in Stuttgart beim Sommerfestival der Kulturen dabei

Für einen Snack zwischendrin lohnt es sich beim mosambikanischen Verein „Bazaruto Stuttgart“ eins weiter (Nr. 7) vorbeizuschauen, wo es frittierte Sardinen (6 Euro) gibt, die zugegebenermaßen in den meisten Ländern mit Küste auf der Speisekarte stehen, das macht sie aber nicht weniger köstlich.

Die frittierten Seetangröllchen vom Stand des thailändischen Vereins werden in einen süßsauren Dip getunkt. Foto: Petra Xayaphoum/

Auch Cocktails beim Sommerfestival der Kulturen auf dem Marktplatz

Die kulinarische Rundwanderung über den Marktplatz findet nach einem Cocktail-Besuch am Stand des kubanischen Vereins (Nr. 5) ein Ende bei den kulinarischen Spezialitäten, die der thailändische Verein „Internationale Jugendarbeit e.V. Thailändische Gruppe“ an Stand Nummer 3 anbietet. Neben veganen frittierten Seetang-Röllchen (7 Euro), die mit Glasnudeln gefüllt sind, serviert man hier ein in Thailand sowie Laos beliebtes Landesgericht, das mit jeder Menge Minze, Koriander und Frühlingszwiebeln gewürzt ist und in den hiesigen Lokalen eher selten zu finden ist: Laab Gai, ein Hühnchenfleischsalat.

Wer sich vor seinem Besuch des Sommerfestivals der Kulturen ganz genau darüber informieren möchte, welche Vereine überhaupt an jenem Tag vertreten sind (manche Stände sind an unterschiedlichen Tagen mit wechselnden Vereinen besetzt), dem empfiehlt sich vorab ein Blick auf die kulinarische Übersichtsseite auf der Homepage des Sommerfestivals der Kulturen.

Sommerfestival der Kulturen, rund um den Marktplatz, Stuttgart-Mitte, bis 20.7.