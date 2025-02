Festival für Figurentheater in Schorndorf

Die Imaginale, das alle zwei Jahre stattfindende internationale Theaterfestival animierter Formen Baden-Württemberg, bietet bis zum 9. Februar eine kleine, feine Auswahl von aktuellen Produktionen für Kinder und Erwachsene in Schorndorf.

Eva Herschmann 02.02.2025 - 17:03 Uhr

Es ist ein Ein-Frau-Stück, doch das Publikum hat nicht das Gefühl, dass Yael Rasooly allein auf der Bühne steht. Mit ihren lebensgroßen Puppen, mit Objekten und ihrer Stimme hat die Figurenspielerin aus Israel eine pralle, berührende, intime und poetische Geschichte erzählt. Das Stück „Edith and me“ hat die 9. Imaginale, das internationale Festival des Figurentheaters, in Schorndorf eröffnet. Es demonstriert gleich zum Auftakt, welche Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten dieses oft belächelte Genre zu bieten hat.