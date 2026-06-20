Viele Besucher hatten im vergangenen Jahr Schirm und Jacke eingepackt, als sie sich auf den Weg zum Internationalen Straßenmusikfestival im Blühenden Barock in Ludwigsburg machten. So trotzten sie dem Regen und den überschaubaren Temperaturen. Das komplette Kontrastprogramm erlebten die Gäste zum Start des zweitägigen Events am Samstagmittag. Das Thermometer war bis auf 36 Grad geklettert, Sonnenhut und Fächer beliebte Accessoires. Doch das schweißtreibende Wetter erwies sich keineswegs als Stimmungskiller. Die Laune war auf der Bühne bei den spielfreudigen Künstler und davor beim Publikum prächtig.