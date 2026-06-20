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  6. 36 Grad und es wird getanzt: Heißer Auftakt beim Straßenmusikfestival

Festival im Blühenden Barock 36 Grad und es wird getanzt: Heißer Auftakt beim Straßenmusikfestival

Festival im Blühenden Barock: 36 Grad und es wird getanzt: Heißer Auftakt beim Straßenmusikfestival
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Gute Musik und ein gemütliches Plätzchen zum Zuhören: das macht den Reiz des Festivals aus. Foto: Werner Kuhnle

Krasse Temperaturen herrschten am Samstag zum Start des zweitägigen Events im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Dank der tollen Künstler war die Stimmung trotzdem prima.

Viele Besucher hatten im vergangenen Jahr Schirm und Jacke eingepackt, als sie sich auf den Weg zum Internationalen Straßenmusikfestival im Blühenden Barock in Ludwigsburg machten. So trotzten sie dem Regen und den überschaubaren Temperaturen. Das komplette Kontrastprogramm erlebten die Gäste zum Start des zweitägigen Events am Samstagmittag. Das Thermometer war bis auf 36 Grad geklettert, Sonnenhut und Fächer beliebte Accessoires. Doch das schweißtreibende Wetter erwies sich keineswegs als Stimmungskiller. Die Laune war auf der Bühne bei den spielfreudigen Künstler und davor beim Publikum prächtig.

 

Richtig krachen ließen es beispielsweise Loop ’n Loompa. Das Trio weckte mit seinem pulsierenden, stakkatoartigen Sound Erinnerungen an die Leningrad Cowboys. Die Spanier hatten auch ein Medley im Gepäck, in dem sie unter anderem den Soul-Klassiker „Ain't no Sunshine“ von Bill Withers in einer Funk-Version verpackten. Herrlich auch das in punkiger Manier arrangierte Pink-Floyd-Cover von „Another Brick in the Wall“.

Völlig verschiedene Sounds auf den Bühnen

Insgesamt sind fast 40 Musikerinnen und Musiker aufgetreten, die eine große stilistische Bandbreite abgedeckt haben. Foto: Werner Kuhnle

Ebenfalls härtere Töne schlug Fede Marka an. Der Italiener präsentierte mit passender Reibeisenstimme zum Beispiel „TNT“ von AC/DC. Dazu brauchte er nicht einmal Begleitmusiker. Marka trat als Ein-Mann-Combo auf, übernahm den Gesang, griff in die Saiten der Gitarre und bediente die Pedale einer Trommel.

Kuscheliger wurde es auf der Bühne bei der Stuttgarter Formation Jazzrakede. Zu siebt stand die Band vor dem Publikum und gab jazzige Stücke zum Besten. Musik, bei der man schwer stillsitzen konnte. Paare schwangen trotz tropischer Temperaturen das Tanzbein.

Wieder gänzlich anders ist der Sound, dem sich Zababa verschrieben hat. Der Künstler aus Marseille macht Weltmusik, die er mit einem bisweilen opernhaften Gesang schmückt. Die hypnotischen Stücke begleitet er mit einer Handpan, einem Blechklanginstrument. Temperaturen wie an diesem Wochenende in Ludwigsburg ist er aus seiner Heimatstadt gewohnt. Doch dort könne man sich am Meer erfrischen, sagte er lachend.

Allerdings hat man auch beim Straßenmusikfestival Vorkehrungen gegen die Hitze getroffen. Kids konnten sich auf einer Wiese in Plantschbecken abkühlen. Dazu spritzte hier Wasser aus einem Sprinkler. Von Vorteil erwiesen sich auch die vielen hohen Bäume, die Schatten spenden. Ferner konnten sich die Gäste unter großen Schirmen vor der Sonne schützen.

Ein Spielort ist besonders angenehm

Die Besucherinnen haben sich bei Temperaturen über 30 Grad zwischendurch Luft zugewedelt. Foto: Werner Kuhnle

Ganz besonders angenehm war die Situation auf der Bühne neben der Orangerie. Die Wiese vor dem überdachten Podest lag selbst bei hohem Sonnenstand fast komplett im Schatten. Die Bäume drumherum wirkten zudem wie eine Klimaanlage, sodass auch Temperaturen von 36 Grad erträglich wurden. Eher undankbar für Künstler und Publikum sind zum Auftakt am Samstagmittag aber die Bühnen zwischen Haupteingang und Schloss gewesen, wo Schattenplätze Mangelware sind und der Andrang entsprechend gering war.

Gut für die Musiker war, dass in gewohnter Manier bei dem Festival nach einem Set ein Bühnen-Wechsel-Dich-Spiel stattfindet, sodass die Bands und Solo-Interpreten ihre Gigs an verschiedenen Plätzen abhalten konnten.

Festival auf zwei Tage gestrafft

Neu ist seit diesem Jahr, dass das Event von Pfingsten weiter in Richtung Sommer verlegt und von drei auf zwei Tage gestrafft wurde. Im Gegenzug wurden die Öffnungszeiten am Wochenende ausgedehnt. So sollen Familien stärker auf ihre Kosten kommen, für die auch ein Begleitprogramm auf die Beine gestellt wurde. Einen Teil davon stemmte der inklusive Sportverein Amima aus Möglingen, der Groß und Klein Einblicke in die Zirkuswelt gewährte – mit Zauberer, Jongleur, Akrobatik und mehr.

Doch im Mittelpunkt stand wie immer das Hörerlebnis. Fast 40 Künstler waren am Start, die auf elf Bühnen nahezu jede Stilrichtung der populären Musik abdeckten – und das in meist grandioser Form.

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