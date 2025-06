Der Sommer ist da – und mit ihm das „Mittendrin“-Festival des Forum-Theaters. Zum dritten Mal öffnet die Stuttgarter Bühne ihr Haus für Ensembles aus dem Land, dieses Mal kommen sie aus Reutlingen (Die Tonne), Offenburg (Theater Eurodistrict Baden Alsace) und Melchingen (Theater Lindenhof). Der Startschuss für das Festival fällt am 19. Juni.

Zum dritten Mal bereits veranstaltet das Stuttgarter Haus in der Gymnasiumstraße diese kulturelle Landesschau, „Mittendrin – Baden-Württemberger Theater zu Gast im Forum Theater“ lautet ihr offizieller Titel. Es soll eine Einladung sein ans eigene Publikum, mal „aus dem Stuttgarter Zentrum in die Weite unserer theatralischen Landschaft schauen“ zu können, so das Forum-Theater.

Lesen Sie auch

Eine Ausreißerin kommt an

Erster Festival-Gast ist das Theater Baden Alsace aus Offenburg, mittenrein in einen Bauernhof geht es in „Alte Sorten“, einer Adaption von Ewald Arenz’ gleichnamigem Roman für die Bühne. In der Geschichte geht es um das Aufeinandertreffen einer ruppigen, wortkargen Frau, die den elterlichen Hof allein bewirtschaftet, und einem wilden, jungen Mädchen, das aus einer Klinik für Essstörungen weggelaufen ist. Zwischen den beiden entwickelt sich im Laufe eines Sommers eine besondere Beziehung. Regisseur Edzard Schoppmann ist auch für die Ausstattung verantwortlich; zu sehen am 19., 20. und 21. Juni.

Dieser Tatortreiniger putzt live

Am Wochenende darauf (27.-29. Juni) reist das Reutlinger Theater Die Tonne in die Landeshauptstadt und hat das Stück „Der Tatortreiniger“ dabei. Nicht nur im Fernsehen ist Mizzi Meyers Stück Kult. Auch auf der Theaterbühne rühren die Nicht-Abenteuer von Heiko „Schotty“ Schotte an dem es nicht glückt, einfach nur seinen Job zu machen, ohne sich dabei mit zutiefst menschlichen Zuständen auseinanderzusetzen.

Was Sie schon immer über Liebe wissen wollten

„Mittendrin“-Stammgast ist das Theater Lindenhof; am 3. und 6. Juli spielen die Melchinger „What is Love?“, eine spielerische Beziehungs-Erkundung. Entwickelt und umgesetzt wird das Stück vom jungen Darstellerpaar Sophie Eglin und Rino Hosennen.

Info

Ticket

Ein Festivalpass zum Preis von 45 Euro ermöglicht den Eintritt zum allen Vorstellungen. Er ist im Kartenbüro des Forum-Theaters oder direkt an der Abendkasse erhältlich.

Termin

„Mittendrin“ bietet vom 19. Juni bis zum 6. Juli acht Vorstellungen von Ensembles aus Reutlingen, Offenburg und Melchingen.