Festival in Echterdingen Außergewöhnlich: Neuer Kunstverein holt elektronische Musik in den Wald
28.04.2026 - 20:00 Uhr
Freunde elektronischer Musik können sich den 20. Juni schon mal dick in ihrem Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag wird ihre Lieblingsmusik im Echterdinger Wald zu hören sein. Lokale DJs werden von 13 bis 22 Uhr an der Waldhütte auf der Echterdinger Spielwiese auflegen. Und zwar beim ersten Off-Space-Festival in Leinfelden-Echterdingen. Ausgedacht hat sich das Event der neue Kunstverein Monokel Off Space Kunstraum.