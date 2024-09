Festival in Leonberg

Die Stadt sucht nach Veranstaltern für das beliebte Sommerfestival an der Stadthalle, dann aber im kleineren Rahmen.

Thomas K. Slotwinski 25.09.2024 - 18:04 Uhr

So viel steht fest: Das Festival Leonpalooza mit Stars wie Nena, Bob Geldof oder Jethro Tull wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Doch ganz vom Tisch ist das beliebte Sommerfestival in Leonberg noch nicht. Sollten dafür private Veranstalter gefunden werden, könnte es im übernächsten Jahr in einem kleineren Rahmen weitergehen.