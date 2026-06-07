Bei „Melodic Wine“ wurde im Residenzschloss Ludwigsburg bis in die Nacht gefeiert. Unsere Bildergalerie zeigt die besten Eindrücke des Events – von lauten DJ-Sets bis zur Silent Disco.

Elektronische Beats, regionale Weine und ausgelassene Stimmung im barocken Ambiente: Beim „Melodic Wine“ verwandelte sich der Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses am Samstagabend erneut in eine große Open-Air-Party. Mit rund 4500 Besuchern war das Event laut Veranstalter ausverkauft – deutlich mehr als noch 2025, als etwa 3200 Menschen mitfeierten.

„Wir hatten jedes Jahr eine gute Steigerung der Besucherzahlen“, sagt Veranstalter Simon Wissing. Auch organisatorisch habe am Samstag alles gut funktioniert. Besonders der neue VIP-Bereich direkt auf der Bühne sei bei den Gästen gut angekommen. Ebenso positiv sei die Resonanz auf die Weine der lokalen Partner, der Weingärtner Marbach und des Weinguts Herzog von Württemberg, gewesen. Lediglich an einzelnen Getränkeständen habe es bei dem großen Besucherandrang zeitweise etwas längere Wartezeiten gegeben. Das gehöre bei Festivals auch mal dazu, so Wissing.

Saxophon, DJs und Silent Disco

Die Veranstaltung verbindet elektronische Musik mit Weinkultur und ist Teil einer größeren Eventreihe, die auch in Städten wie Köln und Heidelberg stattfindet. In Ludwigsburg wurde „Melodic Wine“ in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet und gehört inzwischen fest zum sommerlichen Veranstaltungskalender des Residenzschlosses.

Bereits am frühen Abend sorgten DJs sowie Live-Acts mit Saxophon und Violine für entspannte Atmosphäre im Schlosshof. Später wurde es deutlich lauter: Deep House, Tech House und Ibiza-Beats – unter anderem von DJ Beone, Sven Fields, Beat Kids und Headlinerin Jasmin Blust – verwandelten den Ehrenhof zunehmend in eine große Tanzfläche.

Ab 21.30 Uhr wechselte das Konzept dann zur Silent Disco. Die Musik wurde über Funkkopfhörer übertragen, zwischen mehreren Musikkanälen konnten die Gäste selbst wählen. „Einerseits, um die Anwohner zu schonen“, erklärt Veranstalter Simon Wissing. Andererseits sei das gemeinsame Tanzen mit individueller Musik auf den Kopfhörern bei den Besuchern inzwischen besonders beliebt.

Schon jetzt steht fest: Auch im kommenden Jahr wird „Melodic Wine“ wieder Station in Ludwigsburg machen. Den genauen Termin wollen die Veranstalter in Kürze bekanntgeben.