Bei „Melodic Wine“ wurde im Residenzschloss Ludwigsburg bis in die Nacht gefeiert. Unsere Bildergalerie zeigt die besten Eindrücke des Events – von lauten DJ-Sets bis zur Silent Disco.
07.06.2026 - 15:09 Uhr
Elektronische Beats, regionale Weine und ausgelassene Stimmung im barocken Ambiente: Beim „Melodic Wine“ verwandelte sich der Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses am Samstagabend erneut in eine große Open-Air-Party. Mit rund 4500 Besuchern war das Event laut Veranstalter ausverkauft – deutlich mehr als noch 2025, als etwa 3200 Menschen mitfeierten.