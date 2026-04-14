3 Tage frei: In der Rampe startet das Landestreffen der freien Tanz- und Theaterszene unter neuem Namen. „The Art of Protest“ heißt die Eröffnungsgala nicht ohne Grund.
14.04.2026 - 09:39 Uhr
Eigentlich heißt das Festival der freien darstellenden Künste Baden-Württembergs „6 Tage frei“. Doch Kürzungen im Stuttgarter Kulturetat haben den Szenetreff in diesem Jahr geschrumpft: „3 Tage frei“ lautet nun das Motto, an diesem Mittwoch fällt um 18.30 Uhr der Startschuss im Theater Rampe. Erwartet werden Gäste mit Produktionen aus Mannheim, Freiburg, Karlsruhe, Heilbronn und Teningen.