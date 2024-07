Viele Menschen wünschen sich, ihre Zeit und Energie in etwas Sinnvolles zu stecken. Welche Jobs es im Bereich Klimaschutz gibt und wie man sich orientiert, erfährt man am 12. Juli in Stuttgart.

Julia Bosch 10.07.2024 - 10:54 Uhr

Einen Job zu finden, der zu einem passt und zum Klimaschutz beiträgt, ist nicht so leicht – in der automobilgeprägten Region Stuttgart erst recht nicht. Wer sich gerade in der Berufs(neu)orientierung befindet, der könnte Tipps dazu am Freitag, 12. Juli, in Stuttgart erhalten.