Die Kulturinitiative Rock aus Winterbach verkündet einen weiteren Top-Act für das Festival im kommenden Jahr: das Hip-Hop-Duo Max Herre und Joy Denalane.
22.08.2025 - 14:10 Uhr
Man kann es eine häppchenweise Ankündigungsstrategie oder Salamitaktik nennen, aber so bleibt man eben auch im Gespräch – und der einzelne Top-Act geht somit auch nicht unter in der kompletten Übersicht und der Fülle aller auftretenden Künstler. Jedenfalls hat die Kulturinitiative Rock einen weiteren Hochkaräter für das erst in knapp einem Jahr stattfindende, dann 14. Winterbacher Zeltspektakel an Land gezogen und jetzt verkündet.