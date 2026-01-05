Das Zeltspektakel in Winterbach verspricht 2026 gleich mehrere musikalische Highlights. Doch für einige Konzerte sind die Sitzplätze bereits vergriffen.
05.01.2026 - 11:32 Uhr
Noch rund 200 Tage sind es bis zum Zeltspektakel in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) – und die meisten der dort auftretenden Künstler sind inzwischen bekannt. Bei der 14. Ausgabe des im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Festivals tritt ein Line-Up auf, das sich sehen lassen kann – gerade weil es viele musikalische Facetten abdeckt. Unsere Übersicht zeigt, welche Musiker der Veranstalter, die Kulturinitiative Rock Winterbach, diesmal ins Remstal holt.