Festival „Made in Germany“ in Stuttgart

Bis zum 24. November findet auf mehreren Stuttgarter Bühnen wieder das interkulturelle Festival „Made in Germany“ statt. Organisiert wird es vom Forum der Kulturen statt.

Armin Friedl 19.11.2024 - 15:45 Uhr

Das ist doch eine feine Sache: Auf Kosten anderer quer durch die Republik fahren, Theateraufführungen anschauen und danach Empfehlungen abgeben, welche Inszenierungen einem besonders gut und welche einem nicht so gut gefallen haben. Möglich macht dies das Forum der Kulturen für seine Festivals „Made in Stuttgart“ und „Made in Germany“, die in dieser Form seit 2015 beziehungsweise seit 2011 im November im jährlichen Wechsel auf verschiedenen Stuttgarter Bühnen stattfinden.