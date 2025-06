Festival Maifeld Derby 2025: „Danke Timo!“ So war’s beim Finale vom Maifeld Derby

„Danke Timo!“ So war’s beim Finale vom Maifeld Derby

Wenn der knuffige Indiepop von Kraftklub auf die Elektro-Chansons von Zaho de Sagazan, die Postrock-Grandezza von The Notwist auf den Zicke-Zacke-New-Wave von Franz Ferdinand trifft: wenn Porridge Radio ein zartbitter-herbes Abschiedkonzert geben und Drangsal fragt „Habt Ihr Lust auf ein bischen Disco?“; wenn Menschen in „Danke Timo!“-T-Shirts zu den Songs von Zimmer90, DJ Koze über das Festivalgelände tanzen; und wenn beim Konzert von Konstantin Gropper der Aushilfsbassist den größten Applaus bekommt, dann muss das das Maifeld Derby sein. Am Wochenende hat auf dem Mannheimer Maimarktgelände zum letzten Mal dieses Musikfestivals des guten Geschmacks stattgefunden.