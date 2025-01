Endlich war unter der Woche wieder was los im Kessel. Während die Sonne über dem Charlottenplatz unterging, trafen sich die Stuttgarter:innen donnerstags auf der Freitreppe vor dem Stadtpalais. Bekannte Stuttgarter DJs legten auf, es gab kühle Drinks, Eintritt frei. Das Open Air Event Palais Après des Wizemann war ein voller Erfolg, doch kaum war es da, war es auch schon wieder weg. Grund dafür waren „Beschwerden von lokalen Gewerbetreibenden“ und fehlende Genehmigungen (wir berichteten). Die Enttäuschung unter den ausgehfreudigen Stuttgarter:innen war groß, viele bekundeten ihre Wut über das Aus des Veranstaltungsformats in den Sozialen Medien.

Nun gibt es Grund zur Vorfreude: Über mehrere Tage hinweg tauchten rätselhafte Posts auf dem Instagram-Kanal von Palais Après auf. In unscharfer Schrift waren unter anderem die Worte „Hallo“, „Ca va“ und „Palais Après“ zu lesen. Es wurde spekuliert: Kommt die Veranstaltungsreihe etwa doch wieder zurück?

Lesen Sie auch

Ja, das tut sie! Allerdings in abgeänderter Form. „Palais Après wird am 6. Februar das Sound of Stuttgart-Festival des Stadtpalais eröffnen“, bestätigt Martin Labacher vom Wizemann. „Um dieses Lebenszeichen noch schöner zu machen, haben wir unsere Freunde von Attico ins Boot geholt und feiern gemeinsam.“

Beim Sound of Stuttgart handelt es sich um ein elftägiges Festival des Stadtpalais, das den Fokus auf aufstrebende Talente aus Stuttgart legt. Neben einem musikalischen Programm wird die interaktive Ausstellung „Milestones of Hip-Hop – die Mutterstadt Edition“ gezeigt. In Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Electronic Music Frankfurt bietet diese Ausstellung eine lebendige Hommage an die Hip-Hop-Kultur, die Stuttgart seit den 90er-Jahren überregional bekannt gemacht hat.

Der Saal Marie wird zudem in einen Plattenladen verwandelt, in dem Besucher:innen nicht nur Musik hören und stöbern, sondern auch selbst kreativ werden können – mit Synthesizern, Samplern und Drumcomputern. Das Festival findet vom 6. bis 16. Februar 2025 statt. Gleich am ersten Tag, am 6.2., bildet Palais Après den Auftakt – wie gewohnt an einem Donnerstag. Sogar die Uhrzeit bleibt die alte: Von 18 bis 22 Uhr kann getanzt und getrunken werden. Eine Änderung gibt es aber doch: die Party findet indoor im Stadtpalais und nicht mehr wie im vergangenen Jahr auf der Freitreppe statt.

Palais Après x Attico beim Sound of Stuttgart, Stadtpalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 6.2. 18-22 Uhr, Eintritt frei