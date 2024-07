Festival „We are the future“

Die zweite Auflage des Festivals „We are the future“ in Waiblingen hat eher zu viele Angebote als zu wenige. Bis auf die abendlichen Konzerte lockt das Programm eher Kinder und ihre Eltern an, Jugendliche sind tagsüber eher rar gesät

Sascha Schmierer 14.07.2024 - 17:41 Uhr

Kühle Wasserspiele auf dem Marktplatz, ein Streichelzoo mit kuscheligen Fellknäueln und als Abfall schluckende Monster gestaltete Mülleimer, die beim Einwurf schmatzende Geräusche machen – so könnten sich junge Waiblinger die Innenstadt der Zukunft vorstellen. Beim Festival „We are the future“ am Wochenende durfte sich der Nachwuchs neben vielfältigen Sportaktivitäten vom Skateboard bis zum Tanzworkshop auch mit der Frage befassen, wie die City im Jahr 2035 aussehen könnte – und was sich die nachwachsende Generation bei der Stadtgestaltung wünscht.