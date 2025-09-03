Ein besonderer Liederabend mit dem Ex-Bürgermeister von Großerlach, Lama-Wanderungen und Markttreiben: Der Eschelhof bei Sulzbach ist am Wochenende ein lohnendes Ziel.
03.09.2025 - 12:00 Uhr
Mächtig viel los ist am Wochenende rund um den Eschelhof bei Sulzbach (Rems-Murr-Kreis). Gefeiert wird nicht nur der 550. Geburtstag der kleinen Siedlung, sondern auch das 50-jährige Bestehen des Wanderheims, das der Schwäbische Albverein dort eingerichtet hat und das den Eschelhof in der Region Stuttgart bekannt gemacht hat.