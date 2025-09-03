Ein besonderer Liederabend mit dem Ex-Bürgermeister von Großerlach, Lama-Wanderungen und Markttreiben: Der Eschelhof bei Sulzbach ist am Wochenende ein lohnendes Ziel.

Mächtig viel los ist am Wochenende rund um den Eschelhof bei Sulzbach (Rems-Murr-Kreis). Gefeiert wird nicht nur der 550. Geburtstag der kleinen Siedlung, sondern auch das 50-jährige Bestehen des Wanderheims, das der Schwäbische Albverein dort eingerichtet hat und das den Eschelhof in der Region Stuttgart bekannt gemacht hat.

Im Jahr 1975 hatte der Schwäbische Albverein das idyllisch gelegene ehemalige Forsthaus vom Land Baden-Württemberg gepachtet, fünf Jahre später kam noch das ehemalige Schulhaus hinzu. Beide Häuser und das angrenzende Areal bauten Albvereinsmitglieder in ehrenamtlicher Arbeit um – rund 30 000 Arbeitsstunden sind nach Angaben des Vereins geleistet worden.

Unsere Empfehlung für Sie Wanderheim Eschelhof frisch renoviert Eine schwäbische Oase Seit dem Jahr 1975 kümmert sich der Schwäbische Albverein um den Eschelhof, eine ehemalige Staatsdomäne bei Sulzbach-Ittenberg. Ehrenamtliche Helfer versorgen dort Wanderer und Übernachtungsgäste in einem idyllischen Ambiente.

Die 50-jährige Erfolgsgeschichte wird nun kräftig gefeiert. Los geht es am Freitag, 5. September, mit einem Konzert des Duos Volle Patrone, das von 19 Uhr an Stimmungsmusik spielt. Am Samstag beginnen die Festivitäten um 11 Uhr, auf dem Programm stehen ein Markt mit regionalen Produkten, eine Ausstellung mit Bildern, die die Gegend rund um den Eschelhof zeigen, sowie Aktivitäten wie Wanderungen mit Lamas, Basteleien und Line-Dance-Vorführungen. Das Waldmobil und das Lena-Mobil machen auch Station am Eschelhof.

Der Liederabend steht im Zeichen der Freundschaft

Abends treten von 19 Uhr an Christoph Jäger, Liedermacher und ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Großerlach, und Sepp Steinkogler auf. Der Liederabend steht unter dem Motto „Auf die Freundschaft“.

Der Sonntag steht im Zeichen des Gauwandertags: Von 9 Uhr an werden mehrere geführte Touren angeboten, die zwischen acht und elf Kilometer lang sind und jeweils um 9 Uhr starten – entweder am Sulzbacher Bahnhof oder am Murrhardter Bahnhof.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf eigene Faust auf dem markierten Rundweg (E2) rund um den Eschelhof zu wandern. Die Strecke ist geeignet für Kinderwagen und gut fünf Kilometer lang. Offizieller Festbeginn auf dem Eschelhof ist um 10.30 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es einen Festakt im Zelt mit diversen Rednerinnen und Rednern sowie einen Vortrag von Gerhard Fritz zum Thema „550 Jahre Eschelhof“.