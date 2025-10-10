Barbara John, die langjährige Chefin der Inneren Klinik in Leonberg, holt die Silbermedaille bei der Fachauszeichnung „German Medical Award“.
10.10.2025 - 17:03 Uhr
Es läuft gerade gut für Barbara John: Vor wenigen Tagen hat die frühere Chefärztin der Inneren Klinik im Krankenhaus Leonberg eine neue leitende Position im Bürgerspital in Wertheim am Main angetreten. Und am Donnerstagabend ist die Darmspezialistin in Düsseldorf beim renommierten Medizin-Wettbewerb German Medical Award ausgezeichnet worden.