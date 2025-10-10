Barbara John, die langjährige Chefin der Inneren Klinik in Leonberg, holt die Silbermedaille bei der Fachauszeichnung „German Medical Award“.

Es läuft gerade gut für Barbara John: Vor wenigen Tagen hat die frühere Chefärztin der Inneren Klinik im Krankenhaus Leonberg eine neue leitende Position im Bürgerspital in Wertheim am Main angetreten. Und am Donnerstagabend ist die Darmspezialistin in Düsseldorf beim renommierten Medizin-Wettbewerb German Medical Award ausgezeichnet worden.

In der Kategorie „Frauen im Healthcare-Bereich", also der übergreifenden Gesundheitsversorgung von der Prävention bis zur Nachbehandlung, hat die Fachärztin aus Leonberg den zweiten Preis errungen. Der seit zehn Jahren verliehene German Medical Award zeichnet patientenzentrierte Innovationen aus, die bereits heute zur Verbesserung der Versorgung beitragen. Geehrt werden Ärztinnen und Ärzte, Frauen im Healthcare-Bereich, Unternehmen des Gesundheitssektors und medizinische Start-ups.

Barbara John mit Mirja du Mont Foto: privat

Zudem werden besondere Leistungen in der Gesundheitskommunikation und der medizinischen Digitalisierung gewürdigt. Die Schirmherrschaft für den unabhängigen Award hat der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Die Preisverleihung findet alljährlich in Düsseldorf statt.

„Ich hatte mich schon über die Nominierung wahnsinnig gefreut“, sagte die frisch gekürte Preisträgerin am Freitag unserer Zeitung. „Immerhin hat es tausende Bewerbungen gegeben. Dass ich dann tatsächlich die Silbermedaille errungen habe, ist natürlich eine tolle Sache, die mich bestärkt weiter mit voller Kraft für das Wohl meiner Patientinnen und Patienten zu arbeiten.“

Mirja du Mont und andere Prominente

Neben zahlreichen anderen Prominenten war bei der Gala in Düsseldorf die Schauspielerin Mirja du Mont dabei, die als Botschafterin von Johns Gruppe „Health Care Frauen“ fungierte. „Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit“ , meinte Barbara John zur Begegnung mit der Künstlerin, die lange mit dem Schauspieler Sky du Mont verheiratet war.

Die Silbermedaille von Barbara John. Foto: privat

Barbara John war fast zehn Jahre geschäftsführende Chefärztin der Inneren Klinik am Krankenhaus Leonberg mit Schwerpunkt Gastroenterologie. Im April verkündete der Krankenhaus-Träger, der Klinikverbund Südwest, überraschend dass man sich von der Fachärztin „im gegenseitigen Einvernehmen“ getrennt habe. Über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass John, die viele auswärtige Patienten nach Leonberg geholt hatte, einen medizinischen Abbau an ihrer Klinik befürchtet hatte.