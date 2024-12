Würschtl bis Parmesansuppe: Was Sportstars Weihnachten essen

Traditionelle Würstchen, polnischer Fisch oder kamerunische Spezialitäten - so planen fünf Profi-Sportlerinnen und -Sportler ihr Weihnachtsessen.

Alina Grünky, dpa 24.12.2024 - 06:10 Uhr

Berlin - Alle Jahre wieder kommt die Zeit des Schlemmens. Oder wie Turner Lukas Dauser verrät: "An Weihnachten geht alles." Der Sportler des Jahres 2023 feiert in diesem Jahr mit seiner Familie. "Es ist traditionell bei meinen Eltern zu Hause so, dass es Würschtl gibt mit Kartoffelgratin und Sauerkraut", erzählt der "frischgebackene Papa". Als Mitternachtssnack folge meistens Fisch, dazu der "ein oder andere Wein".