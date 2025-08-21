 
Festnahme Ein Polit-Thriller wartet auf seine Auflösung

Die Explosion der Nordstream-Pipeline gibt nach wie vor Rätsel auf. Foto: dpa

Die Festnahme eines Verdächtigen im Nord-Stream-Komplex ist ein Erfolg. Ob er hilft, das große Rätsel komplett zu lösen ist völlig offen, kommentiert Christian Gottschalk.

Christian Gottschalk

Der Anschlag auf die Nord-Stream Pipeline vom September 2022 gehört wohl zu den spannendsten Polit-Thrillern der Gegenwart. Ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine fiel zunächst auch hier der Tatverdacht auf Russland. Inzwischen gehen investigative Rechercheverbände mehrerer Medien davon aus, dass jemand aus der Ukraine hinter den spektakulären Explosionen steckt. Wer aber genau wann und wie etwas gewusst haben soll in Kiew, das ist nach wie vor unklar. Es gibt zahlreiche Hypothesen und Vermutungen – aber Genaues weiß niemand. Zumindest ist es nicht öffentlich bekannt.

 

Hartnäckige Bundesanwälte

Dass es nun eventuell zu einem Prozess vor einem deutschen Strafgericht kommen könnte, bei dem all diese Fragen geklärt werden, ist ein Erfolg. Dieser ist der Hartnäckigkeit der Bundesanwaltschaft zu verdanken. Andere Länder wie Schweden und Dänemark haben die Ermittlungsakten schon seit geraumer Zeit ohne Ergebnis zugeklappt. Die Ankläger aus Karlsruhe sind beharrlich am Ball geblieben, auch – oder gerade – nachdem im vergangenen Jahr ein Verdächtiger entwischt war. In Polen war das, unter ziemlich dubiosen Umständen. Die Hoffnung, dass durch die nun erfolgte Festnahme irgendwann mehr Licht in das Dunkel gebracht werden könnte, ist nun also vorhanden. Allerdings, groß ist sie nicht. Ob der Tatverdächtige etwas weiß, ist unklar, ob er etwas sagt, das ist eher unwahrscheinlich.

Weitere Artikel zu Festnahme Kommentar
 