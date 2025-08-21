Festnahme: Ein Polit-Thriller wartet auf seine Auflösung

Der Anschlag auf die Nord-Stream Pipeline vom September 2022 gehört wohl zu den spannendsten Polit-Thrillern der Gegenwart. Ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine fiel zunächst auch hier der Tatverdacht auf Russland. Inzwischen gehen investigative Rechercheverbände mehrerer Medien davon aus, dass jemand aus der Ukraine hinter den spektakulären Explosionen steckt. Wer aber genau wann und wie etwas gewusst haben soll in Kiew, das ist nach wie vor unklar. Es gibt zahlreiche Hypothesen und Vermutungen – aber Genaues weiß niemand. Zumindest ist es nicht öffentlich bekannt.

Hartnäckige Bundesanwälte Dass es nun eventuell zu einem Prozess vor einem deutschen Strafgericht kommen könnte, bei dem all diese Fragen geklärt werden, ist ein Erfolg. Dieser ist der Hartnäckigkeit der Bundesanwaltschaft zu verdanken. Andere Länder wie Schweden und Dänemark haben die Ermittlungsakten schon seit geraumer Zeit ohne Ergebnis zugeklappt. Die Ankläger aus Karlsruhe sind beharrlich am Ball geblieben, auch – oder gerade – nachdem im vergangenen Jahr ein Verdächtiger entwischt war. In Polen war das, unter ziemlich dubiosen Umständen. Die Hoffnung, dass durch die nun erfolgte Festnahme irgendwann mehr Licht in das Dunkel gebracht werden könnte, ist nun also vorhanden. Allerdings, groß ist sie nicht. Ob der Tatverdächtige etwas weiß, ist unklar, ob er etwas sagt, das ist eher unwahrscheinlich.