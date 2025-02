Ein Mann aus dem baden-württembergischen Ostalbkreis soll über das Internet den sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen angeleitet und konsumiert haben. Der 60 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

red/AFP 28.02.2025 - 15:26 Uhr

Ein Mann aus dem baden-württembergischen Ostalbkreis soll sich des sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen über das Internet schuldig gemacht haben. Der 60 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie das Cybercrime-Zentrum in Karlsruhe und die Polizei Aaalen am Freitag mitteilten. Zuvor hatten die philippinischen Behörden ein pädokriminelles Netzwerk zerschlagen.