Ein Alptraum: Ein Mann wird beim Geldabheben am Bankomaten von einem bewaffneten Räuber mit einer Pistole bedroht. Nun sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Knapp fünf Monate nach einem Überfall an einem Geldautomaten einer Bank in Untertürkheim hat die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Einem 34-jährigen Wohnungslosen wird vorgeworfen, im Sommer dieses Jahres einen Mann beim Geldabheben mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Vorfall am 27. Juni, einem Donnerstag, ist bisher nicht öffentlich geworden. Ein 52-Jähriger betrat gegen 23 Uhr eine Bankfiliale an der Augsburger Straße in Untertürkheim und hob dort Bargeld ab. Plötzlich tauchte ein Mann auf, bedrohte ihn mit einer Pistole und verlangte die Geldscheine. „Der 52-Jährige konnte jedoch flüchten“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Auch der Räuber verschwand – Beute hatte er keine gemacht.

Für eine Fahndung war es zu spät

Die Polizei erfuhr erst tags darauf von dem Überfall. Der 52-Jährige hatte verspätet Anzeige erstattet, für eine Fahndung war es bereits zu spät. Die Auswertung der Überwachungskameras freilich half den ermittelnden Beamten durchaus weiter. Die Spur führte zu einem bereits polizeibekannten Wohnungslosen. Der war allerdings untergetaucht.

Damit war es am Mittwoch allerdings vorbei. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn bereits seit Sommer mit Haftbefehl gesucht, und nach umfangreichen Ermittlungen wurde der 34-Jährige schließlich am Stuttgarter Hauptbahnhof gesichtet. Beamte der Kriminalpolizei nahmen ihn fest. Ein zuständiger Richter des Amtsgerichts setzte den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug und wies den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Überfälle auch in den Landkreisen

Überfälle an Geldautomaten spielen sich relativ selten ab – und doch gibt sie es: Erst am 11. November traf es einen 26-Jährigen, der im Vorraum einer Bankfiliale in Ludwigsburg während des Geldabhebens von hinten niedergeschlagen wurde. Der unbekannte Täter entkam mit der EC-Karte und einem geringen Bargeldbetrag, obwohl noch ein Taxifahrer dem Opfer zu Hilfe kommen versuchte. Im vergangenen Jahr sorgte im Rems-Murr-Kreis ein bewaffnetes Duo für Aufregung. In Berglen und Winnenden waren Bankkunden bedroht und beraubt worden. Die Polizei ermittelte zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche.