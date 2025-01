Die Polizei hat einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Nacht auf Dienstag in ein Fahrradgeschäft am Augsburger Platz eingebrochen sein soll. Der Tatverdächtige soll mit einem gestohlenen Rad geflüchtet sein, er kam jedoch nicht weit.

Sebastian Steegmüller 28.01.2025 - 15:09 Uhr

Mit einem Dietrich ein Schloss öffnen, ein Fenster mit einem Schraubenzieher aufhebeln oder mit einem Brecheisen eine Tür aufhebeln – es gibt wohl zahlreiche Methoden, um in einen Verkaufsraum einzubrechen. Ein 23 Jahre alter Mann soll in der Dennerstraße in Bad Cannstatt eine besonders rabiate gewählt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er sich einen Kanaldeckel geschnappt und diesen in die Schaufensterscheibe eines Fahrradladens geworfen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Anschließend soll er sich ein rund 1500 Euro teures Fahrrad aus dem Ausstellungsbereich geschnappt haben und geflüchtet sein.