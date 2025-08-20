Ein knappes halbes Jahr nach der Festnahme eines russischen mutmaßlichen IS-Anhängers hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Akhmad E. erhoben.
20.08.2025 - 12:01 Uhr
Ein knappes halbes Jahr nach der Festnahme eines russischen mutmaßlichen IS-Anhängers am Flughafen Berlin-Brandenburg hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Akhmad E. wird verdächtigt, einen Anschlag in Deutschland geplant zu haben, wie die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte - etwa auf die israelische Botschaft in Berlin.