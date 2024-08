Drogen-Brennpunkt mitten in Stuttgarter Wohngebiet

Festnahme in der Neckarvorstadt

Nach zahlreichen Beschwerden über Junkies, die in der Cannstatter Mombach-Grünanlage und im angrenzenden Wohngebiet Rauschgift konsumieren, überwacht die Polizei das Gebiet verstärkt. Am Donnerstagabend ist wieder ein großer Polizeieinsatz.

Sebastian Steegmüller 22.08.2024 - 20:18 Uhr

Benutzte Spritzen liegen am Rand von Spielplätzen, Rasierklingen unter Sitzbänken und blasse Junkies mit Augenringen ziehen durch die Straßen. Die Rede ist nicht vom Alltag in Berlin-Neukölln oder dem Frankfurter Bahnhofsviertel, sondern von einem Wohngebiet in Stuttgart: der Cannstatter Neckarvorstadt.