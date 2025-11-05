Mann belästigt Mexikos Präsidentin Sheinbaum auf offener Straße – Sicherheitskräfte griffen ein, Täter festgenommen.
05.11.2025 - 19:08 Uhr
In Mexiko ist ein Mann wegen der mutmaßlichen sexuellen Belästigung der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum festgenommen worden. Wie in Onlinenetzwerken veröffentlichte Videos zeigen, hatte der Mann sich am Dienstag der Staatschefin auf offener Straße genähert, seinen Arm um ihre Schulter gelegt, mit der anderen Hand ihre Hüfte und ihre Brust berührt und versucht, ihren Hals zu küssen.