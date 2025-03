Mutmaßlicher Drogendealer in Haft – mit Heroin, Kokain und Ecstasy gehandelt

Festnahme in Schorndorf

Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 50-jährigen Mann in Schorndorf findet die Polizei so viele Drogen, dass der Tatverdächtige sofort festgenommen wird.

Sascha Sauer 06.03.2025 - 16:10 Uhr

Bei einer Personenkontrolle am Montagabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind Beamte des Polizeireviers Schorndorf auf einen 50-Jährigen aufmerksam geworden. Wie die Polizei berichtet, konnte sich der Mann nicht ausweisen, weshalb die Beamten gemeinsam mit ihm zu seiner Wohnung in der Schlichtener Straße gingen.