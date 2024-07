Festnahme in Stuttgart

Ein Mann stiehlt im Treppenhaus eines Etablissements ein Mobiltelefon. Doch das Opfer kann ihn dingfest machen und der Polizei übergeben.

ceb 24.07.2024 - 17:52 Uhr

Mit einem gestohlenen Handy ist ein 21-jähriger Mann in der Nacht zum Samstag nicht weit gekommen: Er konnte noch am Tatort festgehalten werden, bis die Polizei kam und ihn festnahm. Er hatte im Treppenhaus eines Bordells an der Leonhardstraße einem 32-Jährigen das Handy aus der Tasche gezogen.