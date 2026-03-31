Große Aufregung am Rotebühlplatz: Dort war am Montagabend ein Mann mit einem Beil unterwegs, etwa 20 Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Die Hintergründe.
31.03.2026 - 12:17 Uhr
Polizeibeamte haben am Montagabend einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Juwelier an der Königstraße überfallen haben soll – bewaffnet mit einem Beil. Der Mann hat den Ladenbereich nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr betreten und die 19-jährige Mitarbeiterin angesprochen, während er das Beil in den Händen hielt. „Das kam der Mitarbeiterin offenbar verdächtig vor“, sagte Kara Starke, eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart, auf Nachfrage unserer Zeitung.