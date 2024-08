Festnahme in Stuttgart

Zwei Frauen wollen am Dienstag in Stuttgart einen Audi RS6 stehlen. Die Polizei wird alarmiert und nimmt die beiden fest – dabei leistet eine der Frauen Widerstand.

jhw 14.08.2024 - 16:56 Uhr

Polizeibeamte haben am Dienstag zwei Frauen im Alter von 40 und 55 Jahren festgenommen, die an der Weberstraße in Stuttgart-Mitte versucht haben sollen, einen hochwertigen Audi zu stehlen. Eine der beiden soll laut Polizei bei der Festnahme die Beamten beleidigt und angegriffen haben.